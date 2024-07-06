Впервые в сезоне. Свитолина победила 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Wimbledon. Видео

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№21 WTA) почти за полтора часа добыла уверенную победу в третьем круге Wimbledon. Матч 1/16 финала против теннисистки из Туниса Онс Жабер (№10 WTA) завершился со счетом 6:1, 7:6.

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Для 29-летней теннисистки это стало первой в сезоне победой на соперницей из топ-10 мирового рейтинга.

Первый сет стал для украинки легкой прогулкой. Свитолине удавалось буквально все на корте, что и отобразилось в счете.

На вторую партию Жабер собралась и дала настоящий бой нашей соотечественницей. Спортсменки легко брали свои подачи и довели дело до тайбрейка, где Свитолина уверенно повела 5:1 и в итоге со второго раза выиграла матч.

В следующем раунде Элина сыграет с Ван Синьюй (№42 WTA).

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