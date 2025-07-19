Впервые в карьере! Знаменитый украинский супертяжеловес потерпел сенсационное поражение в Лондоне на 'Уэмбли'. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) потерпел первое поражение в карьере. В Лондоне, на "Уэмбли" в андеркарте реванша Усик - Дюбуа 2, 29-летний одессит сенсационно проиграл единогласным решением судей Соломону Декресу (10-1, 3 КО) 99:91, 98:92, 99:92.

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Британец в последний момент заменил другого украинца Андрея Новицкого.

Перед этим боем все букмекеры прогнозировали единогласную победу нашему соотечественнику, однако результат оказался неожиданно неприятным.

Сиренко активно начал поединок, стремясь навязать сопернику давление и сбить его с ритма. Он быстро сокращал дистанцию, мешая Декресу работать джебом, и контролировал стартовый отрезок боя.

Однако британец вскоре адаптировался, начал действовать точнее и стал перехватывать инициативу. Украинец, напротив, выглядел однообразно и предсказуемо, а защита подводила — он пропускал слишком много ударов, особенно апперкотов.

Декрес выглядел собранным и выносливым. В концовке Сиренко попытался переломить ход поединка, повысив темп, но его удары были одиночными и читаемыми.

На фоне активного и вариативного британца украинец выглядел пассивно. В итоге Соломон уверенно довёл бой до победы, продемонстрировав, что способен реабилитироваться даже после недавнего нокаутного поражения от Дэвида Аделейе.

До этого Владислав победил техническим нокаутом 39-летнего американского джорнимена Кита Барра (21-16-1, 8 КО). Бой на вечере бокса в Texas Troubadour Theatre (Нешвилл, США) завершился досрочно.

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