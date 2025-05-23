Впервые в карьере! Украинская теннисистка после счета 6:0, 0:6 выиграла квалификацию Roland Garros

Украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в карьере вышла в основную сетку турнира серии Большого шлема. 21-летняя уроженка Днепра добилась этого права благодаря победе в квалификации Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2025.

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В финальном раунде отбора наша соотечественница переиграла 22-ю сеянную Франческу Джонс из Великобритании в трех партиях – 6:0, 0:6, 6:2. Соболева реализовала все семь своих брейкпоинтов, один раз подала навылет и выиграла 29 активных розыгрышей.

В свой пассив Анастасия записала две двойные и 22 невынужденные ошибки. При этом украинка была явным аутсайдером – ставки на ее победу принимались с коэффициентом 4,0 против 1,22 на соперницу.

Для Соболевой это было четвертое участие в квалификациях турниров Большого шлема. В минувшем сезоне она проиграла на Wimbledon и US Open, а в этом году – на Australian Open.

Анастасия присоединилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Ангелине Калининой, которые напрямую вышли в основную сетку Roland Garros-2025.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая итальянская теннисистка Сара Эррани отыгралась с 0:6, 2:5 в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

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