38-летняя звезда мирового тенниса победила, проигрывая 0:6, 2:5 в квалификации Roland Garros. Она проводит последний турнир в карьере. Видео

Знаменитая итальянская теннисистка Сара Эррани отыгралась с 0:6, 2:5 в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. На корте Парижа 38-летня экс-первая ракетка мира в парном разряде победила немку Юле Нимайер – 0:6, 7:6(4), 6:2.

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Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Сара Еррани не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 12 возможных. Её соперница, в свою очередь, подала четыре эйса, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

В следующем раунде квалификации Эррани сыграет с ещё одной немецкой теннисисткой — Анной-Леной Фридзам.

"Скорее всего, это мой последний одиночный турнир", — сказала 38-летняя Еррані после камбэка против Юле Нимайер.

Сейчас Сара занимает 179-е место в рейтинге и добавила, что единственным возможным одиночным турниром после Roland Garros может стать квалификация Wimbledon — если позволит рейтинг.

"В начале года я решила, что это будет мой последний сезон в одиночке. Прошлый год был слишком тяжёлым, совмещать парные и одиночные турниры стало невыносимо, — объяснила она в интервью benrothenberg.com. — Я играла почти каждую неделю, если не было пары, то выступала на турнирах категории WTA 125, чтобы сохранить рейтинг... но это слишком тяжело физически. Я слишком стара, чтобы снова через это проходить. Всё. Я счастлива, по-настоящему счастлива, играя в паре и миксте. Я получаю удовольствие. И я рада, что заканчиваю одиночную карьеру".

При росте 165 см Еррані добилась впечатляющих результатов в одиночке, особенно в 2012 году, когда мало кто ожидал такого взлёта. Тогда она дошла до финала Roland Garros где уступила Марии Шараповой, которая оформила карьерный шлем. Этот успех помог Саре подняться на пятое место в рейтинге WTA. В 2012 и 2013 годах она выступала на итоговом турнире WTA среди восьми лучших.

И всё это — несмотря на одну из самых слабых подач в профессиональном теннисе тех лет: порой она даже подавала снизу, потому что по-другому не получалось.

Тем не менее, даже при всех недостатках её подача нередко сбивала соперниц с толку.

"Это, пожалуй, самый лёгкий удар, который можно получить в розыгрыше против неё", — говорила Жени Бушар в 2015 году. — "Но после подачи её мячи становятся очень неприятными".

Сейчас Еррані продолжает успешно играть в паре: всего два дня назад она выиграла женский парный разряд на Italian Open вместе со своей ученицей Жасмин Паолини.

Этим же летом они взяли золото на Олимпиаде в Париже, несмотря на то, что Сара в одиночке проиграла в первом круге всухую.

Эта олимпийская медаль завершила карьерный "Золотой шлем" Еррани в паре — ведь ранее она уже выигрывала все четыре турнира Большого шлема вместе с Робертой Винчи, начиная с их первого титула в Париже в 2012 году.

"Это идеальный момент", — сказала Сара о завершении одиночной карьеры именно в Париже, через 13 лет после финала. — "Для меня это, наверное, самый важный турнир в жизни. Я счастлива, что заканчиваю именно здесь".

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