Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу: результаты и видео

В Украине завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В следующий этап прошли "Виктория" (Сумы), "Верес" (Ривне)", "Буковина" (Черновцы), "Динамо" (Киев)", "Шахтер" (Донецк) , "Александрия", "Полесье" (Житомир), "Рух" (Львов).

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Согласно регламенту текущего розыгрыша начиная с четвертьфинала, нет ограничений во время процедуры жеребьевки. Это означает, что каждая из команд может встретиться с каждой. В том числе возможна и пара "Шахтер" – "Динамо".

Победитель Кубка Украины получает путевку в Лигу Европы. Исключение – это ситуация, когда и УПЛ, и КУ выиграет одна и та же команда. Тогда второе место чемпионата даст право заявиться на второй (а не третий) по престижности евротурнир.

Результаты 1/8 финала

"Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов) - 1:0 (0:0)

Гол: Пидгурский, 79

"Рух": Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Пастух, Слюсар (Пидгурский, 76), Федор (Притула, 90+3) – Карабин (Рунич, 90+3), Краснопир (Климчук, 76), Квасница (Клайвер, 60).

"Карпаты": Кемкин – Адамюк, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо (Векляк, 90+3), Альварес, Чачуа (Клименко, 87) – Очеретько (Шах, 82), Игор (Устименко, 83), Стенио (Костенко, 83).

Предупреждения: Адамюк, 17, Мирошниченко, 51, Альварес, 70

"Пробий" (Городенко) – "Буковина" (Черновцы) – 0:1 (0:0)

Гол: Бойчук, 88

ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия" (Александрия) - 1:4 (0:4)

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36 (пен.)

"Полесье" (Житомир) – "Кривбасс" (Кривой Рог) – 2:1 (1:1)

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17.

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев) - 1:2 (1:1, 1:1) в дополнительное время.

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100

"Ворскла": Исенко – Бацула (Черноморец, 105), Гучек, Хрипчук, Пердута – Корниенко (Ндукве, 60), Челядин (Кулаковский, 90+4), Скляр, Кане – Ковталюк (Нестеренко, 73), Иеде (Изотов, 105).

"Динамо" Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 91), Дячук, Малыш (Михавко, 106), Караваев – Михайленко (Буяльский, 84), Андриевский (Бражко, 65) – Брагару (Кабаев, 65), Рубчинский, Волошин – Герреро (Ванат, 84).

Предупреждения: Пердута, 90 – Дячук, 75, Дубинчак, 108

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 1:0 (1:0)

Гол: Траоре 21

"Шахтер" : Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко (Судаков 66), Бондаренко (Назарина 90), Марлон, Педриньо (Зубков 71), Кевин (Невертон 90), Траоре (Сикан 66).

"Заря": Турбаевский, Джордан, Эскиния, Жуниор (Волошин 85), Вантух, Башич, Слюсарь (Тронтель 85), Кирюханцев (Горбач 63), Мичин (Дришлюк 71), Яцик, Супряга (Будковский 63).

Предупреждение: Франьич 8, Слюсарь 54.

Удаление: Эскинья 80.

"Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев) – 2:1 (дополнительное время)

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен.)

Удаление: Лукьянчук, 65

"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы) – 3:1 (по пенальти) – основное и дополнительное время 2:2.



Дата жеребьевки 1/4 финала еще не определена. Матчи остальных раундов запланированы на 2025 год. Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 состоится 14 мая. Место его проведения должно определить Исполком УАФ.

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