Кубок Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео

Футбольный клуб "Виктория" (Сумы), представляющий Первую лигу чемпионат Украины, сенсационно выбил черкасский ЛНЗ из Кубка Украины. Команда Премьер-лиги уступила в серии послематчевых пенальти 1:3. Основное время завершилось вничью 1:1. Еще по голу команды забили в экстратаймах.

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Изначально встреча складывалась неплохо для андердога. Данило Книш уже на 3-й минуте открыл счет в матче.

ЛНЗ смог отыграться лишь в начале второго тайма, перед тем, как матч был прерван из-за воздушной тревоги.

В дебюте первого дополнительного времени черкасчане вышли вперед, но победный результат удержать не смогли.

На последней секунде второго экстратайма Артем Рябой вторым темпом смог закотить мяч в ворота.

В серии послематчевых пенальти "Виктория", словившая кураж, смогла просто разгромить оппонента.

Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Ныч, 3, Рябой, 120+1 – Момо, 49, Тилль, 98

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