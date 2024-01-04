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Обошел звезду "Реала": футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,3 т.
Обошел звезду 'Реала': футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вышел в лидеры чемпионата Испании по количеству результативных действий. Накануне наш соотечественник стал одним из самых активных участников фантастической победы "Жироны" над мадридским "Атлетико" (4:3) в 19-м туре Ла Лиги.

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Обошел звезду "Реала": футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Украинец в этой игре записал на свой счет голевую передачу. На 39-й минуте после розыгрыша углового Довбик в стиле каратэ сумел переправить мяч за спины защитников соперника, чем воспользовался голландец Дейли Блинд, сделав счет 3:1 в пользу "Жироны".

Обошел звезду "Реала": футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Это означает, что в активе украинца теперь 11 голов и пять результативных передач. По показателю гол+пас Артем набрал уже 16 очков и опередил на один пункт звезду мадридского "Реала" Джуда Беллингема. 14 результативных действий записал на свой счет форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Обошел звезду "Реала": футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Отметим, что "Жирона" после гол Блинда позволила гостям из Мадрида сравнять счет. Кульминация встречи наступила в компенсированное ко второму тайму время, когда фантастический гол оформил хавбек Иван Мартин. Также добавим, что другой украинский легионер каталонской команды Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после повреждения и в заявку на матч не попал.

Обошел звезду "Реала": футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Как сообщал OBOZ.UA, форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в чемпионате Испании, отличившись в составе "Валенсии".

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