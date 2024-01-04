Обошел звезду 'Реала': футболист сборной Украины стал лучшим в чемпионате Испании

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вышел в лидеры чемпионата Испании по количеству результативных действий. Накануне наш соотечественник стал одним из самых активных участников фантастической победы "Жироны" над мадридским "Атлетико" (4:3) в 19-м туре Ла Лиги.

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Украинец в этой игре записал на свой счет голевую передачу. На 39-й минуте после розыгрыша углового Довбик в стиле каратэ сумел переправить мяч за спины защитников соперника, чем воспользовался голландец Дейли Блинд, сделав счет 3:1 в пользу "Жироны".

Это означает, что в активе украинца теперь 11 голов и пять результативных передач. По показателю гол+пас Артем набрал уже 16 очков и опередил на один пункт звезду мадридского "Реала" Джуда Беллингема. 14 результативных действий записал на свой счет форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Отметим, что "Жирона" после гол Блинда позволила гостям из Мадрида сравнять счет. Кульминация встречи наступила в компенсированное ко второму тайму время, когда фантастический гол оформил хавбек Иван Мартин. Также добавим, что другой украинский легионер каталонской команды Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после повреждения и в заявку на матч не попал.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в чемпионате Испании, отличившись в составе "Валенсии".

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