Впервые в истории! Украина завоевала 'серебро' чемпионата Европы по мини-футболу. Видео

Сборная Украины по мини-футболу впервые поднялась на пьедестал чемпионата Европы и стала обладателем "серебра" континентального первенства. В финале турнира в Братиславе украинская команда уступила действующему чемпиону мира Азербайджану со счетом 0:2.

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Решающая встреча началась с опасного момента у ворот азербайджанцев. Уже на пятой минуте Синицын попал в перекладину, однако открыть счет украинцам не удалось. Вскоре соперник воспользовался стандартным положением: на седьмой минуте Мирмехди Рзаев точным ударом в дальний угол вывел свою команду вперед.

После перерыва подопечные Александра Бондаря практически постоянно атаковали и оказывали давление на половине поля соперника. Возможности отличиться имели Синицын, Колесников и Иванов, однако азербайджанскую команду выручили надежная игра обороны и действия голкипера Вели Гафарова.

По ходу матча возникло несколько спорных эпизодов. Арбитры не назначили пенальти после падений Колесникова и Синицына в штрафной площади, а также не показали красную карточку игроку сборной Азербайджана после жесткого подката.

Окончательный результат был установлен уже в компенсированное время. На отметке 50+5 Украина выпустила шестого полевого игрока вместо вратаря, после чего Иса Атаев отправил мяч в пустые ворота и закрепил победу своей команды.

Несмотря на поражение в финале, украинская сборная провела лучший чемпионат Европы в своей истории. До нынешнего турнира наивысшим достижением команды оставался выход в четвертьфинал домашнего Евро-2018.

На пути к финалу украинцы заняли первое место в группе, разгромив Бельгию (4:0), обыграв Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). В плей-офф сборная Украины победила Португалию (3:1), разгромила Грузию (4:0), а в полуфинале уверенно прошла Венгрию (5:1).

Для справки: мини-футбол под эгидой EMF/WMF разыгрывается в формате 6 на 6 на открытых или закрытых мини-стадионах с искусственным газоном и имеет свои правила, отличные от классического футзала в залах под эгидой UEFA/FIFA).

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