Сборная Украины с разгромной победой впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Видео

Сборная Украины по мини-футболу впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата Европы и оформила крупную победу в четвертьфинале. В матче 2 июня украинская команда уверенно обыграла Грузию со счётом 4:0 в Братиславе и гарантировала себе место в топ-4 турнира.

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Игра прошла под контролем украинцев с первых минут. Михайло Грицина стал главным действующим лицом встречи, оформив хет-трик на 12-й, 20-й и 27-й минутах.

Александр Колесников сначала трижды ассистировал партнёру, а затем сам забил четвёртый мяч прямым ударом со штрафного на 47-й минуте. Вратарь Мирослав Магурский провёл "сухой" матч, несколько раз выручив команду в ключевые моменты.

Турнирный путь Украины выглядит убедительно: первое место в группе C после победы над Бельгией 4:0, выигрыша у Турции 3:2 и ничьей с Сербией 1:1, затем успех в 1/8 финала против Португалии 3:1 и разгром Грузии в четвертьфинале.

В полуфинале украинская сборная встретится с Венгрией, которая также победила в своем четвертьфинале со счётом 4:0 против Болгарии. Матч состоится 3 июня в 20:15 по киевскому времени, трансляция запланирована на "Киевстар ТВ".

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