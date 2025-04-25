Впервые в истории! Свитолина установила рекорд на супертурнире, где разыгрывают $7,8 млн

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере сумела квалифицироваться в третий круг супертурнира серии WTA 1000 в Мадриде. Наша соотечественница легко обыграла представительницу Великобритании Сонай Картал в двух партиях – 6:3, 6:1.

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Теннисистки провели на корте 53 минуты. За это время Свитолина реализовала пять из шести брейкпоинтов и выиграла 53 очка. В свой пассив 30-летняя одесситка записала одну двойную ошибку.

Благодаря тому, что Элина пропускала первый круг, она вышла в 1/16 финала. На этой стадии турнира в Мадриде украинка уже выступала дважды, но тогда участницы начинали выступления с раунда 1/32 финала. Таким образом, Свитолиной впервые удалось пробить в третий круг соревнований.

Элина посеяна в Мадриде-2025, где теннисистки разыгрывают 7,8 млн долларов призовых, под 17-м номером. Ее следующей соперницей в столице Испании станет победительница дуэли Елена Рыбакина – Бьянка Андрееску. Украинка выиграла восемь подряд матчей на всех турнирах.

На минувших выходных Свитолина выиграла турнир во французском Руане, завоевав 18-й трофей в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина и сборная Украины впервые в истории вышли в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг – престижных командных соревнований, которые называют "теннисным чемпионатом мира".

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