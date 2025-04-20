Свитолина выиграла престижный турнир во Франции, разбив в финале первую ракетку Сербии. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№18 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Руане, Франция. В решающем матче 30-летняя одесситка обыграла первую ракетку Сербии Ольгу Данилович (№39 WTA) – со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

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Для Свитолиной это стало первым финалом на уровне WTA с января 2024-года и 18-м титулом в карьере. Игра продлилась около 50 минут и прошла в равной борьбе, но концовка осталась за более стабильной и собранной украинкой.

Сет начался с проигранной подачи Свитолиной. Затем она дважды отыграла брейкпойнты, но всё же уступила гейм. После обмена подачами и счёта 1:2 Элина снова позволила сопернице повести – 1:3. Украинка ответила точной игрой на приёме и сравняла счёт – 3:3.

Ключевым стал восьмой гейм, где первая ракетка Украины, несмотря на потерю подачи, сразу же вернула брейк, воспользовавшись неточностями Данилович. При счёте 5:4 Свитолина уверенно вышла на подачу на сет и с трёх сетболов реализовала первый – 6:4.

Во второй партии шла равная борьба. Теннисистки сперва по очереди проиграли свою подачу. после чего пошли качели: каждый выигранный гейм давался с трудом.

Ключевыми стали восьмой и девятый геймы — обе теннисистки спасались с брейкпойнтов, но сохраняли равновесие. При счете 5:5 украинка не смогла дожать оппонентку и игра перешла в тай-брейк. Там наша спортсменка была близка к проигрышу, но смогла собраться и победить 10:8.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в полуфинале Элина разгромила румынку Елену Габриелу Русе со счётом 6:0, 6:2. Украинка провела один из самых уверенных матчей сезона, не оставив сопернице ни единого шанса в первом сете.

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