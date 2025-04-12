Впервые в истории! Украина установила потрясающее достижение на 'теннисном чемпионате мира'. Видео

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг – престижных командных соревнований, которые называют "теннисным чемпионатом мира". Команда обеспечила себе путёвку в финальную стадию, досрочно выиграв квалификационную группу в польском Радоме.

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Решающим стал матч Элины Свитолиной против швейцарки Жиль Тайхманн – украинка победила со счётом 6:4, 6:2 и принесла команде необходимое очко. Эта победа стала для Свитолиной 17-й в составе сборной в одиночном разряде – по этому показателю она сравнялась с рекордсменкой Еленой Татарковой.

Ранее в первом матче дня Марта Костюк уступила Селин Неф, но благодаря успеху Свитолиной Украина сравняла счёт в противостоянии со Швейцарией – 1:1.

Даже в случае поражения в парном матче, сборная Украины уже гарантировала себе первое место в группе. Всё дело в системе подсчёта – украинкам достаточно было выиграть хотя бы один сет в матче против Швейцарии, чтобы опередить соперниц и Польшу в турнирной таблице.

Таким образом, украинская команда, которая ранее три года подряд останавливалась в шаге от финального раунда, наконец-то преодолела квалификацию – с четвёртой попытки. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне, где сыграют только восемь лучших сборных мира.

Напомним, что в прошлом году женская сборная Украины по теннису в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг проиграла Румынии и не смогла впервые в своей истории выйти в финальный турнир, который состоится в ноябре 2024-го. Счет после первого игрового дня на грунтовых кортах Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) - 2:0. Итоговый результат - 2:3.

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