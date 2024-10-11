Впервые в истории. Матч Лиги наций завершился грандиозной сенсацией на 'Уэмбли': видео

Сборная Греции по футболу впервые в своей истории добыла победу над командой Англии, сотворив грандиозную сенсацию в третьем туре Лиги наций. Подопечные тренера Ивана Йованочива шокировали финалистов чемпионата Европы-2024 в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", добыв победу – 2:1.

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Греки вышли на игру с траурными повязками, так как за сутки до игры стало известно о смерти футболиста команды Джорджа Болдока. Это известие сплотило греческую команду и она выдала невероятный перфоманс в столице Великобритании.

Героем поединка стал нападающий лиссабонской "Бенфики" Вангелис Павлидис. Партнер украинца Анатолия Трубина сумел оформить дубль. Форвард открыл счет в самом начале второй половины, когда накрутил защитников и пробил мимо вратаря англичан Джордана Пиккфорда.

Хозяева поля набросились на защит у соперника, но сравнять счет смогли лишь на 87-й минуте усилиями Джуда Беллингема, которому удался потрясающий удар с линии штрафной.

Однако греки сумели вырвать победу. На последней добавленной минуте Павлидис воспользовался неразберихой у ворот Пикфорда и шокировал публику ударом с пяти метров. Таким образом, эллины впервые за 10 матчей сумели взять верх в противостоянии с англичанами.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины проведет матч с Грузией в третьем туре Лиги наций после двух поражений на старте.

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