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Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
906
Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил исторический гол в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Охдуда". На 42-й минуте 39-летний португалец реализовал пенальти, установив счет 2:1 в пользу своей команды.

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Этот мяч стал первым для Роналду в 2025 году и 917-м за всю карьеру, включая выступления за клубы и сборную.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Лидер сборной Португалии став первым футболистом на планете, которому удалось забивать голы на протяжении 24 лет подряд. Криштиану забивает как минимум один мяч каждый год, начиная с 2002-го.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Криштиану Роналду является одним из величайших игроков в истории. Он стал чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов и первым футболистом, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Роналду является рекордсменом по матчам и голам за сборную Португалии, а также лучшим бомбардиром в истории футбола по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Ему принадлежат многочисленные награды, включая пять "Золотых мячей" и четыре "Золотые бутсы".

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

В карьере Роналду были ключевые этапы в "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", где он становился лучшим игроком и бомбардиром. На международной арене он выигрывал Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Кроме спортивных достижений, Роналду признан самым известным и высокооплачиваемым спортсменом мира.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

А также первым человеком, у которого 1 млрд подписчиков в соцсетях. В это число вошли суммарно юзеры с аккаунтов в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских Weibo и Kuaishou.

Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Осенью прошлого года он стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов за карьеру на высшем уровне.

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