Впервые в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд века. Видео

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил исторический гол в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Охдуда". На 42-й минуте 39-летний португалец реализовал пенальти, установив счет 2:1 в пользу своей команды.

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Этот мяч стал первым для Роналду в 2025 году и 917-м за всю карьеру, включая выступления за клубы и сборную.

Лидер сборной Португалии став первым футболистом на планете, которому удалось забивать голы на протяжении 24 лет подряд. Криштиану забивает как минимум один мяч каждый год, начиная с 2002-го.

Криштиану Роналду является одним из величайших игроков в истории. Он стал чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов и первым футболистом, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Роналду является рекордсменом по матчам и голам за сборную Португалии, а также лучшим бомбардиром в истории футбола по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Ему принадлежат многочисленные награды, включая пять "Золотых мячей" и четыре "Золотые бутсы".

В карьере Роналду были ключевые этапы в "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", где он становился лучшим игроком и бомбардиром. На международной арене он выигрывал Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Кроме спортивных достижений, Роналду признан самым известным и высокооплачиваемым спортсменом мира.

А также первым человеком, у которого 1 млрд подписчиков в соцсетях. В это число вошли суммарно юзеры с аккаунтов в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских Weibo и Kuaishou.

Осенью прошлого года он стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов за карьеру на высшем уровне.

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