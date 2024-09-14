Первый в истории человечества! Криштиану Роналду установил ошеломляющий мировой рекорд

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, у которого 1 млрд подписчиков в соцсетях. В это число вошли суммарно юзеры с аккаунтов в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских Weibo и Kuaishou.

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"Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард", – прокомментировал этот успех 39-летний футболист.

В тоже время уточняется, что это число не эквивалентно миллиарду людей, поскольку многие пользователи подписаны на футболиста на разных платформах. Кроме того, среди подписчиков могут быть фейковые аккаунты (боты).

Как сообщает BBC, многие эксперты по соцсетям называют цифру "ошеломляющей" и уверены, что СМИ и бренды обратят на нее пристальное внимание.

"Такое достижение еще раз подчеркивает фундаментальные изменения, происходящие в СМИ", – заявил Паоло Пескаторе из PP Foresight.

Роналду смог опередить не только всех спортсменов, но некоторых звезд в сфере шоубизнеса, включая Джастина Бибера, Тейлор Свифт и Селену Гомес.

Одной из причин, по которой футболист пересек рубеж в 1 миллиард, стало его решение в прошлом месяце завести канал на YouTube, на который всего за неделю подписалось 50 миллионов юзеров.

Криштиану Роналду является автором многочисленных рекордов. Среди его достижений — звание лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов УЕФА, наибольшее количество голов на чемпионате Европы и больше всего матчей за сборную.

На прошлой неделе он стал первым футболистом, забившим 900 голов за карьеру на высшем уровне.

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