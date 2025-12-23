Впервые в истории! В Шотландии забит фантастический гол с центра поля на 4-й секунде матча. Видео

В матче Шотландской женской Премьер-лиги полузащитница "Селтика" Мария МакЭнени поразила ворота "Хиберниан" ударом с центра поля уже на 4-й секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым в истории турнира и во многом предопределил победу "Селтика" со счетом 2:1.

Как только арбитр дал стартовый свисток, МакЭнени, не раздумывая, пробила с центрального круга.

Вратарь "Хиберниан" находилась далеко от линии ворот, и не смогла отбить удар. Мяч влетел под перекладину точно в сетку.

Мария МакЭнени родилась 25 июня 2004 года в Уишоу и выросла в Ист-Килбрайде. В футбол она начала играть в детстве, выступая вместе с мальчиками старшего возраста, а в 14 лет перешла в академию "Селтика". Дебют за основную команду она провела весной 2021 года, после чего сезон провела в аренде в "Харт оф Мидлотиан", где обратила на себя внимание стабильной игрой.

После возвращения в "Селтик" МакЭнени закрепилась в составе как универсальный полузащитник, подписала полноценный профессиональный контракт и стала чемпионкой Шотландии, а также обладательницей Кубка страны. В 2025 году она была признана игроком месяца в SWPL, а ее дальний удар в матче с "Глазго Сити" ранее уже получал награду за лучший гол периода.

На международном уровне МакЭнени прошла все молодежные сборные Шотландии, а в ноябре 2025 года дебютировала за национальную команду и отметилась голом в матче против Украины. Теперь же ее имя дополнительно вписано в историю шотландского футбола благодаря редкому и эффектному голу с центра поля на четвертой секунде матча.

