ФИФА ввела новые правила футбола на чемпионате мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) расширила функционал системы VAR и внесла изменения в порядок видеопросмотров на чемпионате мира-2026. Нововведения затронут список эпизодов, которые могут пересматриваться, а также порядок работы судей во время матча, пишет ESPN.

В основе системы по-прежнему остается видеопомощник арбитра, который отслеживает каждый эпизод встречи и анализирует потенциальные ошибки главного судьи. При спорной ситуации VAR передаёт информацию арбитру, после чего тот может сам подойти к монитору у поля и принять окончательное решение на основе повтора. В отдельных случаях, когда ошибка носит фактический характер, например при определении положения "вне игры" или границ штрафной, судья получает готовый сигнал и меняет решение без дополнительного просмотра.

На чемпионате мира-2026 список эпизодов для вмешательства VAR расширен. Помимо голов, пенальти, прямых красных карточек и случаев ошибочной идентификации игрока, система теперь сможет проверять также неправильно назначенные угловые удары и вторые жёлтые карточки. При этом любые другие решения арбитра пересмотру не подлежат.

Отдельное внимание уделено технологии полуавтоматического определения офсайда. Система использует десятки камер и автоматически формирует 3D-модель эпизода, что ускоряет и уточняет фиксацию положения "вне игры".

Ключевым критерием вмешательства остается принцип "явной и очевидной ошибки". VAR может рекомендовать пересмотр только в случае, если нарушение этого стандарта подтверждается видеоповторами.

Финальное решение всегда остаётся за главным арбитром. Он вправе как согласиться с рекомендацией VAR, так и оставить первоначальное решение без изменений после просмотра эпизода у поля.

