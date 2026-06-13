Впервые в футболе. Матч ЧМ-2026 завершился с историческим результатом. Видео

Сборная Канады по футболу набрала первое очко в истории своих выступлений на чемпионатах мира. Хозяева турнира ушли от поражения в поединке с Боснией и Герцеговиной и прервали серию из шести подряд поражений на мундиалях.

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Матч первого тура группы B, который состоялся в Торонто, завершился со счетом 1:1.

Боснийцы открыли счет на 21-й минуте после розыгрыша углового. Сеад Колашинац продлил подачу в центр штрафной, а Йово Лукич ударом головой отправил мяч в ворота Максима Крепо.

После перерыва канадцы заметно прибавили и создали несколько опасных моментов. Один из ключевых эпизодов произошел у ворот Боснии, когда Колашинац фактически спас свою команду от пропущенного мяча. После удара Тани Олувасейи защитник выбил мяч с линии ворот, а затем тот попал в перекладину.

Главный тренер Канады Джесси Марш попытался изменить ход встречи заменами. Одним из его решений стала замена лидера атаки Джонатана Дэвида. На 76-й минуте на поле появился Кайл Ларин, который вскоре стал главным героем матча.

Уже на 79-й минуте форвард получил передачу от Промиса Дэвида, развернулся в штрафной площади и мощным ударом отправил мяч в сетку, установив окончательный счет встречи.

Этот гол принес Канаде историческое первое очко на чемпионатах мира. До нынешнего турнира команда участвовала на мундиалях 1986 и 2022 годов, однако проиграла все шесть матчей группового этапа. В Мексике в 1986 году канадцы уступили Франции, Венгрии и СССР, а в Катаре в 2022-м потерпели поражения от Бельгии, Хорватии и Марокко.

После стартового тура Канада возглавила группу B благодаря лучшим дополнительным показателям, опередив Боснию и Герцеговину по количеству предупреждений. Позже в квартете встретятся сборные Швейцарии и Катара.

Следующий матч канадцы проведут 18 июня против Катара, а 24 июня сыграют со Швейцарией.

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