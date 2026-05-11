'Вопрос не к нам': чемпионка ОИ из РФ обвинила Украину в затягивании войны

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметилась невероятное по своему цинизму заявлением об окончании преступной войны России против Украины. Депутатка Государственной думы выразила абсурдное мнение о том, что наша страна якобы саботирует мирные переговоры.

Об этом Журова сказала в комментарии пропагандистскому интернет-изданию News.ru. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина и ярой Z-патриотки, Украина обязана подписать соглашение, которое полностью устроит Россию в юридическом плане.

"Я думаю, что каждый из нас надеется на скорое завершение конфликта. Вопрос даже не к нам, а к украинской власти. Готовы ли они садиться за стол переговоров или нет? Само по себе перемирие не ведет к подписанию всех юридических документов. Важно, чтобы все было сделано с юридической чистотой, чтобы у нас не возникло такой ситуации, как с Японией, когда до сих пор они не признают достигнутые тогда соглашения. Важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Украиной", – заявила Журова.

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Владимира Путина "самым демократичным президентом".

