Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась включением в базу "Миротворец" знаменитых российских спортсменов. В частности, депутатка Государственной думы отреагировала на наличие в списках сайта лыжника Александра Большунов, назвав это давлением со стороны Украины.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Украины пытается влиять на международные федерации, которые рассматривают вопрос возвращения россиян в соренования.

"Я думаю, что в Украине так активно стали замечать спортсменов, потому что постепенно идет процесс возвращения россиян на международные турниры. Сейчас они услышали, что Международная федерация лыжного спорта обсуждает допуск спортсменов, поэтому внесли Большунова. Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению", – сказала Журова.

При этом важно отметить, что бывшая конькобежка откровенно врет, ведь Большунов был включен в базу "Миротворца" еще 10 месяцев назад. Россиянин, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022 в лыжных гонках, был участником Z-концерта в Лужниках в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

