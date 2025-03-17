'Вообще с двумя': Ребров неожиданно высказался о тактике сборной Украины на матч с Бельгией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров допустил, что его команда сыграет в два нападающих в первом матче плей-офф Лиги наций с Бельгией. Наставник "сине-желтых" отметил, что еще не определился с тактикой на игру, но похвалил всех своих форвардов.

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Об этом Ребров рассказал в интервью YouTube-каналу "Футбол 360", комментируя битву с "красными дьяволами" за право сыграть в элитном дивизионе турнира. Он напомнил, что на чемпионате Европы-2024 в игре с бельгийцами его команда вышла в стартовом составе с форвардами Артемом Довбиком и Романом Яремчуком.

"Вы уже видели в матче с Бельгией двух нападающих. Все возможно. Как я говорил, болельщики всегда думают – вот угадал с составом или не угадал. Но очень важно, чтобы на поле выходили игроки, готовые интенсивно работать, поэтому непосредственно перед игрой мы смотрим и решаем, кто будет играть. Сейчас я не скажу, кто из трех игроков будет играть нападающим или будем мы вообще играть с двумя нападающими, но по тренировкам я вижу, что они в хорошем состоянии", – сказал Ребров.

Напомним, матч Украина – Бельгия в плей-офф Лиги наций состоится в четверг, 20 марта. Ответную игру команды проведут уже 23 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающему сборной Украины Артему Довбику устроили овации на стадионе в Риме после его гола в матче чемпионата Италии.

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