Во сколько матч Костюк против россиянки в полуфинале Roland Garros: точное время начала

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема. Это произойдет на Открытом чемпионат Франции – Roland Garros 2026, где ее соперницей в битве за право выйти в решающий матч соревнований станет россиянка Мирра Андреева.

КОГДА КОСТЮК – АНДРЕЕВА НА ROLAND GARROS-2026

Видео дня

Поединок нашей соотечественницы против первой ракетки страны-агрессорки назначен на четверг, 4 июня.

ВО СКОЛЬКО КОСТЮК – АНДРЕЕВА

Противостояние пройдет на главной арене парижского мейджора Корте Филиппа Шатрие. Время начала – 16:0 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ КОСТЮК – АНДРЕЕВА

Поединок можно будет увидеть благодаря трансляции на видеоплатформе MEGOGO. Также прямой эфир из столицы Франции будет доступен на канале международного вещателя "Евроспорт".

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ КОСТЮК – АНДРЕЕВА

Соперницы дважды встречались друг с другом. Оба матча состоялись в нынешнем сезоне и завершились победами украинки. В австралийском Брисбене Костюк была сильнее 7:6, 6:3, выйдя в полуфинал. А на супертурнире в Мадриде киевлянка выиграла 6:3, 7:5 в матче за трофей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина установила исторический рекорд на Roland Garros после того, как Марта Костюк обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале.

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