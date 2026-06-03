Во сколько матч Костюк против россиянки в полуфинале Roland Garros: точное время начала
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Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема. Это произойдет на Открытом чемпионат Франции – Roland Garros 2026, где ее соперницей в битве за право выйти в решающий матч соревнований станет россиянка Мирра Андреева.
КОГДА КОСТЮК – АНДРЕЕВА НА ROLAND GARROS-2026
Поединок нашей соотечественницы против первой ракетки страны-агрессорки назначен на четверг, 4 июня.
ВО СКОЛЬКО КОСТЮК – АНДРЕЕВА
Противостояние пройдет на главной арене парижского мейджора Корте Филиппа Шатрие. Время начала – 16:0 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ КОСТЮК – АНДРЕЕВА
Поединок можно будет увидеть благодаря трансляции на видеоплатформе MEGOGO. Также прямой эфир из столицы Франции будет доступен на канале международного вещателя "Евроспорт".
СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ КОСТЮК – АНДРЕЕВА
Соперницы дважды встречались друг с другом. Оба матча состоялись в нынешнем сезоне и завершились победами украинки. В австралийском Брисбене Костюк была сильнее 7:6, 6:3, выйдя в полуфинал. А на супертурнире в Мадриде киевлянка выиграла 6:3, 7:5 в матче за трофей.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина установила исторический рекорд на Roland Garros после того, как Марта Костюк обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале.
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