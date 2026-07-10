Во сколько Конор МакГрегор – Макс Холлоуэй 2: точное время начала и где смотреть бой на UFC 329

Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор (22-6) возвращается в октагон после пятилетней паузы. 37-летний уроженец Дублина подерется в реванше с американцем Максом Холлоуэем (27-9) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе UFC 329.

КОГДА МАКГРЕГОР – ХОЛЛОУЭЙ 2

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МакГрегор в последний раз выходил в октагон в середине лета 2021 года. Датой его грандиозного и долгожданного камбэка выбрали субботу, 11 июля.

ВО СКОЛЬКО МАКГРЕГОР – ХОЛЛОУЭЙ 2

Противостояние состоится на T-Mobile Arena. Поединок Конора и Макса возглавляет главный кард шоу. Выход соперников на стадион ожидается в 6:00 утра воскресенье, 12 июля, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – ХОЛЛОУЭЙ 2

Поединок можно будет увидеть на британском телеканале TNT Sports, а также на американском вещателе НВО.

ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – ХОЛЛОУЭЙ 2

Фаворитом противостояния считается американский боец. Ставки на его победы принимаются с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой 50,00. А показатели на успех МакГрегора достигают уровня 2,76.

ГОНОРАРЫ МАКГРЕГОР – ХОЛЛОУЭЙ 2

Ирландский боец получит гарантированный гонорар в 15 миллионов долларов без учета бонусов и поступлений от рекламы и реализации телевизионных прав. Общая сумма призовых Конора может составить 70 млн.

Выплаты для американца станут рекордными для него. Макс может заработать до двух гарантированных миллионов долларов.

OBOZ.UA рассказывал, как прошел последний бой Конора МакГрегора в UFC, когда он получил жуткую травму.

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