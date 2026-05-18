МакГрегор возвращается спустя 5 лет: как прошел последний бой Конора в UFC

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор (22-6) все же решил вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 37-летний спортсмен проведет поединок против американца Макса Холлоуэя (27-9), с которым он уже дрался в 2013 году, когда победил единогласным решением судей.

Противостояние состоится 11 июля в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 329 и уже вызвало невероятный ажиотаж среди болельщиков. Бой состоится в средней весовой категории.

МакГрегор в последний раз выходит в октагон пять лет назад, когда в 2021 году проиграл из-за страшной травмы во втором реванше Дастину Порье (28-6). Ирландец уже в первом раунде получил тяжелый перелом ноги. С октагона ирландца увезли на каталке, а американца освистали после того, как ему присудили победу после медицинского решения.

Отметим, что букмекеры уже определили Холлоуэя в очевидные фаворита. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,18. А показатели на успех Конора достигают уровня 4,50.

