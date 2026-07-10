Во сколько футбол Норвегия – Англия: время начала матча 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Англии сыграет с норвежской национальной команды на четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Европейское дерби, в котором определится участник поединка за право сыграть в решающем матче турнира, состоится в ночь на 12 июля.

ПРОГНОЗ НА НОРВЕГИЯ – АНГЛИЯ

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Норвегия – Англия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 4,11, на победу англичан – 1,94. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ВО СКОЛЬКО НОРВЕГИЯ – АНГЛИЯ

Игру принимает стадион в Майями. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Норвегия – Англия. Время начала – 00:00 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ НОРВЕГИЯ – АНГЛИЯ

В Украине поединок покажет видеоплатформа MEGOGO. Прямой эфир из США состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

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