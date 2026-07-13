Во сколько Франция – Испания: время начала матча 1/2 финала ЧМ-2026

Сборная Франции сыграет с командой Испании в первом полуфинальном противостоянии чемпионата мира по футболу 2026 года. Два представителя Европы определят, кто из них поборется за "золото" турнира, а кто станет участником матча за третье место, во вторник, 14 июля.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,34, на победу испанцев – 3,37. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ВО СКОЛЬКО ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Встречу принимает стадион в Далласе. Время начала – 22:00 по Киеву. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Любители спорта смогут увидеть поединок за финал ЧМ-2026 благодаря видеосервису MEGOGO. Смотреть бесплатно в цифровом эфире Т2 игру можно на канале "Megogo Спорт", который также доступен в кабельных сетях. Также прямой эфир из Даллас организовывает "Megogo Футбол Первый"

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