Франция – Испания: все подробности матча 1/2 финала ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании сыграют в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Очередное европейское дерби на турнире, в котором определятся участники решающего матча и противостояния за бронзовые медали, состоится уже во вторник, 13 июля.

Видео дня

Встречу принимает стадион в Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания. Время начала – 22:00 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,34, на победу испанцев – 3,37. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Любители спорта смогут увидеть поединок за финал ЧМ-2026 благодаря видеосервису MEGOGO. Смотреть бесплатно в цифровом эфире Т2 игру можно на канале "Megogo Спорт", который также доступен в кабельных сетях.

Кроме того, прямой эфир из Даллас организовывает "Megogo Футбол Первый", на котором показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Иван Бартон из Сальвадора. Помогать на линиях ему будут соотечественник Давид Моран и представитель Никарагуа Антонио Пупиро. Роль четвертого рефери исполнит Гленн Нюберг из Швеции.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Меньян – Кюнде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

Испания: Симон – Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Луис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ

Команды провели 38 матчей за всю историю. 18 побед одержали испанцы, а 13 остались за французами. При этом на чемпионатах мира соперники пересекались лишь на мундиале-2006, где Франция одержала волевую победу 3:1 в 1/8 финала.

В последний раз европейцы играли в июне минувшего года в полуфинале Лиги наций, в котором Испания в зрелищном стиле выиграла 5:4.

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