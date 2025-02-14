Во сколько Беринчик – Дэвис: время начала чемпионского боя

Украинский чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет первую защиту своего пояса. Наш соотечественник выйдет в ринг в американском Нью-Йорке, а его соперником станет местный боец Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО).

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КОГДА БОЙ БЕРИНЧИК – ДЭВИС

Поединок станет главным событием вечера бокса, который принимает арена Madison Square Garden Theater. Датой шоу определили пятницу, 14 февраля.

ВО СКОЛЬКО БЕРИНЧИК – ДЭВИС

Украинец и британец проведут в ринге максимум 12 раундов. Их выход на арену пройдет в 6:30 утра субботы, 15 февраля, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕРИНЧИК – ДЭВИС

Поддержать своего соотечественника украинские болельщики смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из Нью-Йорке пройдет на канале "Megogo Гонг". Трансляция также состоится на американском вещателе ESPN и британском канале Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА БЕРИНЧИК – ДЭВИС

Явным фаворитом боя считается американский боксер. Ставки на победу Дэвиса принимаются с коэффициентом 1,22. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 4,50.

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Беринчик оказался в эпицентре скандала перед чемпионским боем с Кейшоном Дэвисом.

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