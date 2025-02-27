Владимир Кличко проведет бой с 'самым сильным соперником в истории'. В Англии описали сценарий возвращения украинца в большой бокс

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) может вернуться на ринг в возрасте 48 лет и встретиться "с одним из самых сложных соперников в истории своей карьеры". Как пишет The Sun, с украинцем готов драться бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Френсис Нганну (0-2, 0 КО) .

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Кличко, который ушел из бокса в августе 2017 года, поддерживает отличную физическую форму. Он неоднократно был связан с возможным возвращением на ринг.

39-летний Нганну заявил, что Кличко является "вариантом" для его собственного возвращения на ринг.

"Возможен бой с Рико Верхоевеном, но я не уверен. Как я уже говорил, у меня осталось несколько боев. Я сосредоточен не на вариантах, а на нескольких боях. Вариантов много. Рико — это вариант. Дерек Чисора — вариант. Владимир Кличко — тоже вариант", – признался камерунец.

Бой с Нганну, который в октябре 2023 года потряс Тайсона Фьюри, отправив его в сенсационный нокдаун, может стать одним из самых сложных в карьере Кличко, поскольку Нганну — нестандартный ударник, а Кличко не выходил на ринг уже почти десять лет.

Глава Управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии и владелец The Ring Турки Аль аш-Шейх выразил желание дать Кличко возможность вернуться на ринг.

Перед реваншем Александра Усика с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года Алаших заявил: "Дать Кличко шанс — это идеально. Конечно, он не будет драться с Усиком, если тот победит Фьюри. Они оба герои Украины и не будут драться друг с другом. Это было бы мечтой".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля стало известно, что у Кличко-младшего есть только один шанс стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Владимир хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджу Форману, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

После завершения карьеры в 2015 году Владимир Кличко вернулся только раз – в 2017-м, когда проиграл Энтони Джошуа в эпическом поединке на стадионе Уэмбли.

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