Вице-чемпионка Европы по плаванию выиграла конкурс "Мисс Италия". Фото и видео

18-летняя Сара Мария Рицеа, выступающая за сборную Италии по артистическому плаванию, стала победительницей конкурса "Мисс Италия — 2026". На национальный финал она приехала с титулом "Мисс Лигурия" и принесла этому региону корону впервые с 1975 года.

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Финал конкурса состоялся 21 сентября в замке Санта-Севера недалеко от Рима. Рицеа короновали ведущая Джулия Салеми и патрон конкурса Патриция Мирильяни, а второе и третье места заняли представительницы Лацио Микела Мели и Калабрии Сара Дженова.

Сара Рицеа родилась 8 ноября 2007 года в Монкальери, провинция Турин, в семье выходцев из Румынии.

До 2019 года она жила в Монкальери, после чего переехала с семьей в Вадо-Лигуре в провинции Савона. Ее отец Мариан работает установщиком окон и дверей, мать Алина трудится в управлении полиции Савоны. У Сары есть младшая сестра Карина.

Артистическим плаванием Рицеа занимается с детства. Первые шаги в этом виде спорта она сделала в клубе Aquatica Torino, затем продолжила тренироваться в Савоне и вошла в национальную сборную Италии. Сейчас спортсменка представляет Fiamme Oro, спортивный клуб полиции Италии, и выступает за основную национальную команду.

Главным результатом Рицеа стал "серебро" чемпионата Европы 2024 года в Белграде в технической программе смешанных дуэтов вместе с Филиппо Пелати.

В том же году она выиграла "бронзу" чемпионата мира среди юниоров в Лиме. Кроме того, на ее счету четыре призовых места на этапах и финалах Кубка мира. В 2024 году Рицеа заняла третье место в Суперфинале Кубка мира в Будапеште, а в 2025 году стала третьей на этапе в Сома-Бей.

В 2026 году Рицеа была включена в состав сборной Италии на чемпионат Европы в Париже. На турнире она находилась в резерве основного состава.

По словам самой спортсменки, за карьеру она собрала около 100 медалей. В интервью после победы на "Мисс Италия" Рицеа рассказала, что продолжает заниматься артистическим плаванием и входит в состав национальной сборной.

"В этот момент я испытываю очень сильные эмоции и не могу объяснить, что чувствую, потому что, возможно, мне еще предстоит осознать произошедшее. Я очень довольна всем путем, который прошла до сих пор, и не могу дождаться, чтобы узнать, что ждет меня дальше. Я очень взволнована", – сказала Рицеа.

На вопрос о сочетании конкурса красоты и спортивной карьеры она ответила: "Да, именно. Я занимаюсь артистическим плаванием, вхожу в основную национальную сборную. Как клубная спортсменка я тренируюсь в Rari Nantes Savona и выиграла много медалей как на национальном, так и на международном уровне".

Спортсменка также рассказала о количестве наград: "Дома у меня почти 100 медалей. Думаю, почти 100. Однажды я их считала, но сейчас точно не помню. Это разные титулы: сначала региональные, когда я была младше, затем национальные, международные и так далее".

Свою победу в конкурсе Рицеа посвятила семье: "Всей моей семье, которая поддерживала меня с первого дня". Отдельно она упомянула родственников в Румынии: "Да, конечно, часть победы я посвящаю и той части семьи, которая смотрит оттуда".

После окончания лингвистического лицея в 2026 году Рицеа продолжила образование в Риме. Она поступила на психологический факультет Университета Сапиенца и совмещает учебу со спортивной карьерой.

При этом титул "Мисс Италия" не изменил ее спортивных планов. Рицеа заявляла о намерении продолжать карьеру в артистическом плавании и стремлении попасть на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

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