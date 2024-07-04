'Вишенка на торте': Джошуа впервые отреагировал на отказ Усика от пояса IBF

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) доволен тем, что 21 сентября подерется с Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО) за пояс Международной федерации бокса (IBF). При этом британец отметил, что Александр Усик (22-0, 14 КО) не отказался добровольно от своего титула, а его вынудили это сделать.

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Об этом Джошуа заявил в эфире 5 Live Boxing Podcast, пишет портал Boxing Scene. По словам уроженца Уотфорда, в поединке против Дюбуа он будет претендентом на чемпионский пояс, а не драться за вакантный титул, так как титул Усика присудили в пользу Даниеля.

"Моя команда отлично поработала над переговорами и для меня чемпионский пояс – вишенка на торте. Это большой бонус. IBF делает то, что делает. Они хотят добиться выполнения своих обязательных требований, а Усику предстоит матч-реванш с Тайоном Фьюри, так что Даниель теперь чемпион IBF. Я просто выхожу в качестве претендента. Я не борюсь за вакантный титул, я выступаю как претендент на титул", – сказал Джошуа.

Ранее стало известно, что IBF не оставила выбора Усику, что и привело к отказу украинца от пояса. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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