Видео 'самого страшного подката в истории футбола' стало вирусным в интернете, собрав тысячи просмотров

Финал региональной футбольной лиги города Лухан, провинции Буэнос-Айрес, Аргентина завершился скандалом. Игроки "Унион де Эль Хагуэль" и команды SAT устроили массовую драку, из-за которой матч пришлось досрочно остановить.

Видео дня

Инцидент произошел еще в декабре 2019 года, однако осенью 2025 год видео обрело новую жизнь в сети.

Под занавес встречи, когда счёт был 4:1 в пользу "Унион де Эль Хагуэль" футболист SAT Лукас Торрес грубо врезался в соперника, прыгнув в подкат с двумя ногами. Это стало причиной столкновения между игроками обеих команд.

Пока пострадавший корчился от боли на газоне, футболисты "Унион де Эль Хагуэль" набросились на Торреса, а тот ответил ударами кулаком. В драку быстро вмешались и его партнёры по команде.

В итоге арбитр был вынужден прекратить матч прямо посреди беспорядков.

За несколько дней ролик собрал десятки тысяч просмотров, а в комментарии его успели назвать самым страшным подкатом в истории футбола.

