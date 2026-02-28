Видео с невестой Криштиану Роналду в сауне собрало 8,5 млн просмотров за несколько дней

Видео с участием знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес стало вирусным в интернете и за несколько дней собрало около 9 млн просмотров. В ролике суперзвезда мирового футбола с подругой отдыхают в сауне.

Видео дня

Клип был записан в июле 2024 года, однако новую волну популярности получил в последние дни февраля 2026-го. По данным соцсетей, за короткий срок его посмотрели порядка 8,5 млн раз.

На ускоренном видео сначала Джорджина Родригес выполняет растяжку, после чего к упражнениям присоединяется Роналду, демонстрируя свою превосходную физическую форму.

В подписи к публикации Родригес сообщила, что таким образом проводит досуг, показав подписчикам фрагмент их совместной расслабляющей тренировки.

Как сообщал OBOZ.UA, о свадьбе Роналду и Родригес стало известно в ноябре. По информации СМИ, торжество должно пройти на Мадейре в соборе Фуншала, а празднование продолжится в одном из местных люксовых отелей после окончания чемпионата мира летом 2026 года.

