Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов невероятно цинично высказался об отношениях с украинцами. Представитель страны-агрессорки, отвечая на вопросы о контактах с Украинской ассоциацией футбола, отметил, что сейчас их нет.

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Об это Митрофанов заявил во время так называемого Петербургского международного экономического форума, пишет пропагандистское информационное агентство РИА "Новости". Футбольный функционер также добавил, что россияне с украинцами "отношения не портили".

"Нет, контактов с украинской стороной нет. Есть ли надежда наладить с ними отношения? Мы с ними отношения не портили", – выдал лицемерный бред Митрофанов.

Не так давно этот генеральный секретарь РФС стал настоящим посмешищем в сети после того, как заявил, что только Украина выступает против допуска команд из страны-агрессорки в международные соревнования. Это произошло на фоне того, как журналисты назвали девять страны, которые не поддерживают возвращение команд из РФ в турниры Европейского футбольного союза (УЕФА).

Также росСМИ уверяли, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды.

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