Перебегали, но проиграли. Что пошло не так у 'Шахтёра' в матче против 'Легии'? Тактический обзор игры Лиги конференций

Во 2-м туре Лиги конференций донецкий "Шахтер" номинально принимал польскую "Легию", но не смог пробиться через фактически стену перед чужими воротами. Зато перед своими не удалось выстроить качественную оборону - и горняки проиграли 1:2. OBOZ.UA разбирает матч и рассказывает, почему прогнозируемая победа так и не пришла.

Видео дня

Стартовые составы

"Шахтер": Фесюн, Конопля, Грам, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Изаки, Швед, Эгиналду, Мейреллиш

"Легия": Тобиаш, Реца, Капюади, Пйонтковски, Вшолек, Элитим, Аугустиняк, Урбанский, Красники, Райович, Ходына

Первый тайм. Выключили вингеров - выключили "Шахтёр"

Ожидаемо, что "Шахтер" начал первым номером, даже с радикальными обновлениями в стартовом составе. Похоже, Туран надеялся на жажду победы у резервных игроков. Образуются интересные векторы: либо направить мяч на фланг и ждать оттуда подачу, либо простреливать на ход, чтобы вингер просто из угла мог закручивать. Несколько таких попыток предприняли через Эгиналду. Была заметна четкая стратегия на двухуровневую защиту: когда Швед или Эгиналду оказывались в ударной зоне, кто-то из опорников начинал его съедать, а центрбеки образовывали стенку, чтобы не дать шанс проскочить дальше.

Где-то на 15 минуте поляки подумали, что можно и не отсиживаться на своей половине, что вылилось во взятие наших ворот. Второй темп начался еще в центральном поле, малый Исаке против нескольких соперников оказался слабоват. Аугустиняк забрал мяч, прошел метров 15 - и приложился так приложился. Положил в верхний ближний, с акцентом, еще и траектория фантастическая; у Фесюна просто не было шансов. Нельзя не сказать, что и Матвиенко дал пробить, потому что никто не ожидал такой смелости сразу. 0:1.

Гол подзарядил эмоциональные аккумуляторы "Легии", натиск продолжался один за другим. Было непривычно видеть, как Марлон и Бондаренко должны постоянно быть перед воротами и закрывать потенциальные удары. Да, гостям не удалось создать новой угрозы, но аж 20 минут главной на поле была далеко не самая сильная команда. Особенно выделялся Элитим, такой себе де Брюйне для поляков, с классными и дальними передачами.

В такие моменты горняки растягивались, а между линиями пасы проходили в оба направления. Тем более, поляки пасовали быстро, без сохранения мяча у кого-то. Игра шла вдали от ворот, обе команды закрывались автобусами. Вот только если польский "Солярис" проехался по нашим владениям, то украинский "Богдан" с традиционным скрипом буксовал в центре поля. Когда под конец тайма удивительно организованного соперника "Шахтеру" удалось прижать назад, те просто ждали перерыва. Оборона была качественной: наши бразильцы остались без пространства и скорости, передачи просто терялись.

Второй тайм. Гол, который не спас

Минимальное преимущество против фаворита игры заметно устраивало "Легию", гости перешли на формат сплошных контратак. Йорданеску почувствовал, что схема 5-4-1 не дает горнякам никакого пространства при компактности и контролируемой обороне, поэтому нападающий Красники получал шанс поиграть только при выбивании или обрезке с нашей стороны. В возвращении мяча "Шахтер" действовал качественно, в продвижении дальше - довольно инертно.

У поляков Аугустиняк сам себе создал момент: забрал мяч в центре поля, увидел окно, дождался исчезновения защитника и пробил с голом. У нас же окон не было и некому было их самому себе создать. Чтобы как-то улучшить положение, Туран решился на тройную замену в атакующее звено. Соперники не успели понять, кто где будет, а украинцы активизировались справа. Конопля вовремя ускорился на фланге и вырезал на Мейреллиша. В этом прыжке он был выше всех киевских небоскребов и наконец забил. Гол пришел именно там, где его искали 60 минут, в классических разрезных передачах. "Легия" целый час их сдерживала, а единственная, которую проспала, стала голом. 1:1.

Вышеупомянутая двойная оборона была ощутимой преградой для "Шахтера". И дело вовсе не в дубле, дело в возможностях этих игроков. Было понимание, кто и что должен выполнять, кто где должен быть. Но не было индивидуальной способности. Как всегда, горняки владели мячом, перебегали и перепасовали поляков, даже xG какое-то время был лучше. Вот только время шло без остроты. Из того, что можно вспомнить в течение всего матча - валидол каждые 10 минут с опасными передачами на Фесюна, которого прессинговал форвард, а голкипер выбивал в последний момент. Каждый раз мы были вынуждены хвататься за голову и корить защитника, который позволил себе столь поверхностное отношение к роли (учитывая, что такие ошибки делал не один человек).

"Шахтер" перебегал поляков, Конопля отпахал весь фланг, Азаров тоже усиливал свою сторону, преимущество по пасам и ударам было в 4 раза. Но все это осталось на бумаге, ведь статистика игры может ввести в заблуждение любого фаната, который не видел вчерашней игры. Горняки все еще лупили ту скалу, тогда как на 93-й Назарина срубил Жевлакова перед штрафной. Штрафной, еще одна пушка Аугустиняка - и гол в девятку на последней секунде.

1:2 - матч 2-го тура Лиги конференций проходит по великолепному сценарию... для "Легии". Ничейный счет удовлетворял их даже во время лидерства, но в последний момент капитан соперников сказал свое слово. "Шахтер" столкнулся с низкой организованной защитой, толпой лишившей главных действующих лиц всех возможностей реализовать потенциал. Команда Турана теряет все возможные очки и паркуется в центре таблицы. Остается еще 4 игры, но зона прямой квалификации уже становится чуть дальше.