В ходе войны с Россией погиб бывший литовский футболист Игнас Кайлюс. 25-летний спортсмен вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года, однако несколько недель назад перестал выходить на связь и с начала июня считался пропавшим без вести в бою.

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После приезда в Украину литовский спортсмен и доброволец служил в ВСУ помощником гранатометчика. 2 июня Игнас отправился на боевое задание, которое оказалось для него последним.

Российские оккупационные войска подвергли массированному обстрелу район, где в ходе своей миссии находился Кайлюс. После одного из таких обстрелов связь с ним была полностью потеряна. С тех пор он считался пропавшим без вести.

Однако 24 июня литовский клуб "Судува" из Мариямполя подтвердил гибель своего бывшего игрока. Но, по предварительной информации, из-за интенсивных обстрелов тело Кайлюса пока не удалось эвакуировать.

"Мы помним и всегда будем помнить Игнаса Кайлюса как человека, который всегда излучал положительную энергию. Бывший игрок "Судувы" Б отдал свою жизнь, защищая свободу Украины и всех нас от агрессоров, добро — от зла, свет — от тьмы. Покойся с миром, Герой!", — говорится в заявлении клуба.

"Поддержите фонды, которые помогают Украине в её борьбе, а мы почтём память Игнаса во время матча 6 июля", — отметили представители "Судувы".

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