'Не знаю, что у них в голове'. Ребров обвинил футболистов сборной Украины в поражении и четырех пропущенных голах от Канады

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что причиной четырех пропущенных голов от Канады стали индивидуальные ошибки в обороне. Накануне наша команда на турнире Canadian Shield в Торонто до 82-й минуты проигрывала 0:4.

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"Очень много ошибок у нас было в первом тайме. Хорошие моменты мы не реализовали, а соперник все свое использовал. К сожалению, в первом тайме пропустили трижды. И было тяжело после 30 минут проигрывать три гола. Но я считаю, что эти голы – это индивидуальные ошибки в обороне. Это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Я считаю команду Канады очень высокого уровня. Если мы ошибаемся так часто в обороне, то они нам будут забивать", – сказал Сергей Станиславович на пресс-конференции.

Также Ребров считает, что этот результат продемонстрировал меньший уровень интенсивность в УПЛ, которое тоже имеет влияние на матчи в еврокубках наших клубов.

"Как раз в таких матчах, как сегодняшний, особенно трудно играть. Против очень физически сильных и быстрых команд всегда сложно. Да, я согласен – уровень УПЛ сейчас оставляет желать лучшего. Но сегодня на поле было немало игроков, которые выступают за границей, и я не считаю, что их уровень ниже", – добавил тренер.

Ребров сакцентировал внимание на том, что необходимо действительно быть командой, концентрироваться как на обороне, так и на атаке: "Мы проиграли первый тайм из-за досадных ошибок в защите – как индивидуальных, так и командных".

"К сожалению, в стране идёт война, и это влияет на уровень чемпионата. Он не такой высокий, как нам бы хотелось. Но футболисты, которые приезжают в расположение сборной, – достаточно квалифицированные. Они должны показывать свой уровень", – подытожил наставник.

Кроме того Ребров не стал скрывать, что у его подопечных не хватает мотивации.

"Это товарищеский матч. Игрокам говоришь, что это важно, но они всё равно чувствуют, что матч неофициальный, и не на 100% сконцентрированы. Это моё мнение. Не знаю, что у них в голове. Перед игрой мы говорили: это серьёзно, много украинцев пришли, много кто смотрит — это важно, чтобы подарить эмоции людям в Украине", – признался Сергей Станиславович.

Свой второй и заключительный матч на Canadian Shield подопечные Реброва проведут в ночь на 11 июня. Встреча состоится в 00:00 среды по киевскому времени.

Отметим, что крайняя официальная встреча "желто-синих" также завершилась разгромным поражением 0:3. В ответном матче плей-офф к квалификации на ЧМ-2026 Украину разгромила Бельгия.

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