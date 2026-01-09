Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили набросился с обвинениями в агрессии на президента США Дональда Трампа. Представитель РФ возмутился операцией Пентагона по аресту венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и добавил, что за это американцы должны быть лишены права на проведение ЧМ-2026 по футболу.

Об этом Кавазашвили заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт", оценивая вероятность переноса мундиаля из США. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что Трампу наплевать на международное право, а Международная федерация футбола (ФИФА) не пойдет против него.

"Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется. А если Дональду хочется, то, как ему кажется, любая страна и организация будет идти по пятам его требований. По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Но господин Трамп на международное право плевал, чихал, растоптал и никого не слушает. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену. Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку", – сказал Кавазашвили.

Ранее бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев выразил нелепое мнение о том, что возвращение россиян в международные турниры зависит исключительно от США.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что сборную РФ не пригласят на чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

