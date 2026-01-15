В списке соперница Магучих: российских легкоатлеток массово заставили пройти гендерный тест

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) провела гендерное тестирование сразу 432 спортсменок из России. Представительницы РФ были вынуждены подчиниться новым правилам проведения соревнований, которые ввели в середине лета минувшего года.

Об этом заявил Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Чиновник не стал уточнять, кто из спортсменов сдавал тест, а кому еще только предстоит эта процедура, однако известно, что ранее ее прошла Мария Ласицкене – соперница Ярославы Магучих.

"Практически все наши спортсменки, показывавшие высокие результаты и являющиеся членами сборной России по легкой атлетике, прошли это тестирование. Допускаю, что кому-то еще предстоит сдача теста, но это уже единичные индивидуальные случаи. Основная часть тестирование прошла. Прохождение тестирования является гарантией возможности выступления в случае участия в международных соревнованиях. И в этом плане мы соответствуем всем новым правилам, которые World Athletics вводит", – сказал Ярышевский.

Отметим, что ранее Ласицкене была исключена из списка российских спортсменов, которые будут особо контролироваться World Athletics в вопросе употребления допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих отказалась комментировать фото с Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

