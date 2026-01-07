Главную российскую соперницу Магучих исключили из-под особого контроля международной федерации

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене не вошла в список российских спортсменов, которые в первом квартале-2026 будет особо контролироваться Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга. Соперница нашей Ярославы Магучих, которая была под наблюдением организации в минувшем году, теперь не обязана передавать информацию о себе.

Об этом информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Там отмечают, что World Athletics в восемь раз сократила число легкоатлетов из России в допинг-пуле, снизив их количество с 40 до пяти. Единственной представительницей РФ, которая выступает в прыжках в высоту и попала особый контроль ассоциации, стала Мария Качанова.

Кроме не в список вошли прыгун в высоту Данил Лысенко, а также ходоки Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников. Атлеты, которые попали в пул, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отметим, что минувшей осенью Ласицкене вынудили пройти гендерный тест в связи с обновлением критериев допуска спортсменок к участию в соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих со словами "тема закрыта" отказалась обсуждать фото с Марией Ласицкене на олимпийском подиуме Токио-2020.

