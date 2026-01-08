В сеть слили новую форму сборной Украины по футболу. Фото

Популярный интернет-портал FootyHeadlines разместил новое фото выездной формы сборной Украины по футболу, сделанной под чемпионат мира 2026 года. Экипировка разработанная компанией Adidas, выполнена в насыщенном королевском синем цвете с тональным геометрическим узором. Дизайн вдохновлён мотивами традиционной украинской вышивки и охватывает верхнюю часть груди и плечи.

FootyHeadlines отмечает, что Adidas подготовил для сборной Украины индивидуальное решение, которое заметно выделяется на фоне других выездных комплектов цикла 2026 года.

Выездная футболка сборной Украины образца ЧМ-2026 выполнена Adidas в ярком синем цвете. Воротник имеет короткий разрез и отделан тёмно-синим кантом с аккуратным золотистым акцентом, который перекликается с оформлением манжет. Используется тот же шаблон, что и у выездной формы сборной Алжира. Как и на всех выездных комплектах Adidas для сборных 2026 года, на форме возвращён ретро-логотип Trefoil.

Релиз выездной формы сборной Украины к чемпионату мира 2026 года запланирован на март 2026 года. Комплект войдёт в общую линейку выездных футболок национальных команд Adidas, подготовленных к международному сезону.

Сборная Украины примет участие в плей-офф отбора на ЧМ-2026. В полуфинале команда сыграет против сборной Швеции, а в случае победы в решающем матче за путёвку на турнир встретится с победителем пары сборных Польши и Албании. Для выхода на чемпионат мира украинской команде необходимо выиграть оба матча.

