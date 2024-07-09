В сборной Украины по футболу может появиться новый тренер: ему уже сделали предложение

Итальянский тренер Андреа Мальдера, которого в СМИ называли возможным преемником Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины, действительно может оказаться в штабе "сине-желтых". Однако речь не идет о том, что 53-летний специалист станет новым наставником национальной команды.

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Об этом информирует "Динамомания". По данным портала, Мальдера получил предложение стать помощником Реброва в сборной Украины. Итальянец уже работал с нашей командой, когда входил в тренерский штаб Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год.

Последним местом работы итальянца был английский "Брайтон", где он помогал соотечественнику Роберто де Дзерби. Однако последний по окончании сезона решил продолжить работу во французском "Марселе", а Мальдере решил отказаться от возможности работы в стане провансальцев.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила на чемпионате Европы под руководством Реброва. Команда покинула турнир уже после завершения группового этапа, став первой в истории, кто занял четвертое место с четырьмя очками.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров подвел окончательный итог выступлению сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.

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