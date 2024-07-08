'За ним стоит очередь': СМИ узнали, может ли Ребров покинуть сборную Украины

Итальянский специалист Андреа Мальдера мог сменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины по футболу после неудачного выступа команды на чемпионате Евро-2024. Подобные разговоры якобы начали появляться в руководстве национальной ассоциации.

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Об этом рассказал известный журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в случае увольнения Реброва уже сейчас Украинской ассоциации футбола (УАФ) придется выплатить неустойку лишь за оставшиеся время до конца года, а не за все расчетное время контракта.

"В кулуарах возникают мысли вернуть Мальдеру. Возможно, чтобы он стал даже главным тренером сборной. Я не хочу быть адвокатом Реброва, но год назад он сделал сильный шаг. Когда с солидного контракта в Эмиратах пошел работать за меньшие деньги в сборную. Сейчас за ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии. Без работы он точно не останется. Будет ли наша сборная с лучшим тренером – это для меня открытый вопрос", – сказал Буобас.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины завершила выступления уже после группового этапа. При этом наша команда стала первой в истории, кто занял последнее место в группе, набрав четыре очка.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров подвел окончательный итог выступлению сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.

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