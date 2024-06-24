'Он – румын... Сказал, что не так поняли': эмоциональная реакция лидера сборной Украины на намеки в заключение карьеры и свой возраст

Лидер донецкого "Шахтера" и один из самых возрастных игроков сборной Украины Тарас Степаненко эмоционально отреагировал на вопрос о шутке Развана Раца, что румын позвонит по телефону и попросит его завершить карьеру. 34-летний полузащитник подчеркнул, что он сам решит, когда нужно будет вешать бутсы на гвоздь.

Видео дня

В общении с журналистами накануне заключительного поединка группового этапа с Бельгией Тарас не понял, чего его начали отправлять на пенсию после поражения от Румынии (0:3), ведь только недавно помог победить "Барселону" и был очень полезен во встречах с Италией и Англией.

"Слушайте, знаю Развана очень давно. Знаю его шутки, они такие – не будем говорить по-народному... Я не видел его комментарий, мне ребята сказали об этом. Во-первых, я не тот обижающийся человек. Считаю, когда она обижается – это слабый человек. Поэтому я воспринял нормально", – отметил Степаненко.

"Разван меня набрал буквально через пару часов. Сказал, что его неправильно поняли, что был неправильный перевод. На самом деле он сказал: "Если я увижу, что пора заканчивать – наберу". Не знаю, он румын, поэтому… Мы просто пошутили. И у меня с ним хорошие отношения", – подчеркнул Тарас.

А после объяснения слов Раца полузащитник "Шахтера" решил расставить все точки над "i" по поводу своего возраста и возможного окончания карьеры.

"Смотрите, когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он старый в футболе. И это берется откуда-то с неба. Но вот на что смотрю я. Я не слушаю, что говорят и пишут. У меня есть своя голова и я работаю Мы ежедневно бегаем с датчиками, которые показывают твое физическое состояние – в игре, где угодно. И когда смотришь на эти датчики после игры – там все понятно. Там никого не можешь обмануть", – объяснил Тарас.

"Поэтому когда люди реагируют на результат, команда проиграла – все, Степаненко старый. А почему не говорили, что мне 34, когда мы побеждали "Барселону"? Когда играли с Англией, Италией – мне тоже было 34 года. А что изменилось? этого не понимаю. Потому что эти полгода были для меня не очень удачны из-за травм? Окей, нет вопросов", – эмоционально сказал Степаненко.

При этом, по словам лидера "Шахтера", никто не видит, что после каждой игры в чемпионате Украины, в которой он не участвовал, футболист приходил домой, становился на дорожку и бежал 12 км.

"Чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я был на том уровне, на котором должен. Это главное. Не то, что говорят, а то, что ты делаешь. Я могу закончить завтра, могу через год, а могу через два. Но это будет только мое решение, только я буду его принимать, когда буду готов. Поэтому хочу расставить все точки над "і": Рац пошутил, а мне пишут всегда", – отметил Тарас.

"Поэтому только я буду принимать это решение, когда буду знать, что не могу что-то делать. Можете спросить у Николенко, есть ли разница между тем, что было 4 месяца назад, а что сейчас в плане моей физической готовности", – подытожил Степаненко на пресс -конференции УАФ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина получила фартового арбитра на решающий матч. Евро-2024

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!