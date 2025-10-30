В России сказали, что случится с норвежскими лыжниками, когда РФ вернется на международные соревнования

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что после возвращения российских лыжников на международные старты норвежские спортсмены якобы начнут проявлять дружелюбие. По его словам, в глаза они ничего не скажут, а за спиной будут действовать скрытно.

Видео дня

"Для норвежцев нормально вести себя таким образом. Они будут улыбаться в глаза, а за глаза будут стучать, кляузничать и ябедничать. Как только отвернешься, они попытаются нож в спину тебе засадить. Но когда мы полноценно вернемся на международные соревнования, все норвежские лыжники полезут обниматься с нашими спортсменами. Вот увидите. В глаза они ничего не скажут, они трусы", — сказал Губерниев в интервью "Все про спорт".

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова, присутствовавшая на сборе российских лыжников в австрийском Рамзау, отметила: "Интересно, почему здесь это нормально для того же Клэбо или Иверсена бегать со мной, а на Олимпиаде — нет, категорически недопустимо? Вот и мне смешно".

Реакция болельщиков в сети оказалась бурной и неоднозначной. Многие отмечали противоречия в высказываниях Губерниева: с одной стороны он называет норвежцев "трусами" и "ножом в спину", с другой — предсказывает дружелюбные объятия. Пользователи также напомнили комментатору о его прошлых дружеских контактах с иностранными спортсменами и усомнились в логике заявлений.

Некоторые аудитории высказали скепсис относительно самого сценария: по их мнению, нынешние норвежские лыжники вряд ли начнут обниматься с российскими спортсменами, а к моменту возвращения многих из них и вовсе могут уже завершить карьеру.

В целом обсуждение показывает, что заявления Губерниева вызвали у фанатов смешанные чувства — от иронии до критики, и стали поводом для активной дискуссии о взаимоотношениях российских лыжников с зарубежными конкурентами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!