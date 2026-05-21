Так называемый министр спорта России Михаил Дегтярев выразил уверенность в скором снятии всех санкции с атлетов из РФ со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). При это представитель страны-агрессорки выдал за настоящее достижение то, что переговоры с организацией ведутся "без угроз".

Видео дня

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот похвастался успехами России в вопросе возвращения в международные турниры на фоне захватнической войны против Украины.

"Активная спортивная дипломатия обеспечила другие успехи России. Это возможность выступать с флагом и гимном в дзюдо, водных видах, гимнастических видах. Мы ведем диалог с МОК без агрессии и угроз. Это принесет плоды, я уверен. Без России и Беларуси целостность спорта невозможна", – сказал Дегтярев.

Ранее этот россиянин закатил настоящую истерику после того, как МОК отказался рассматривать вопрос снятия санкций со спортсменов из РФ. А депутат Госдумы Николай Валуев назвал провокацией допуск беларусов под флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Беларуси. В то же время санкции в отношении России были сохранены. В ответ World Athletics отказалась следовать призыву МОК. Аналогичное решение приняли в теннисной ассоциации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!