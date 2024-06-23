В России 'альтернативную Олимпиаду' выиграл спортсмен, которого даже не было на соревнованиях. Видео

Литовский борец Андрюс Мажейка выиграл проходящие в России Игры БРИКС, которые местные пропагандисты пафосно называют "альтернативной Олимпиадой", при этом спортсмен даже не присутствовал на соревнованиях. Сам финал в дисциплине "корэш" (борьба на поясах) прошел без единого участника.

Видео дня

Как сообщает Агентство, Мажейка был единственным спортсменом из Литвы, выступал он в весовой категории до 85 кг. Первый бой на стадии 1/4 финала он проиграл борцу из Казахстана Адилету Жанбыршы, поскольку не явился на состязание, в результате чего вылетел в утешительную сетку турнира.

В утешительном поединке литовцу достался румын Степан Карасени, который также не появился на соревнованиях. Судьи присудили победу Мажейке, благодаря чем он вышел в финал, где боролся за 3-5-е места. Здесь литовец проиграл представителю Кыргызстана Анвару Муратбеку Уулу со счетом 0:5.

Андрюс Мажейка (Andrius Mažeika) — реальный борец из Литвы. Литовское издание LRT пыталось связаться с ним, чтобы узнать, участвовал ли он в играх БРИКС, однако дозвониться не смогло.

В федерации борьбы Литвы изданию сообщили, что никто не делегировал спортсмена на соревнования в Россию. Более того, президент федерации Гедрюс Дамбраускас заявил, что последний раз видел спортсмена более двух лет назад и что тот с начала 2021 года не занимается спортом профессионально.

Тренер спортсмена в Литве Сергей Касымов также сообщил LRT, что Мажейка уже три года не тренируется из-за травмы спины и не мог поехать в Россию. "Может быть, они фальсифицируют эти протоколы, чтобы показать, что в них участвует больше стран. На 99,9% уверен, что он туда не ходил, позвоню сам и узнаю, был ли он там", — сказал Касымов.

В беседе с "Агентством" Касымов сказал, что пока не разобрался в ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня россиянин выиграл Игры БРИКС в России, будучи единственным на турнире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!