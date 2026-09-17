Олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила украинцев в волне хейта, которая на Западе обрушилась на хоккеиста Александра Овечкина за участие в агитации "Единой России". Депутатка Государственной думы назвала позорный поступок спортсмена проявлением гражданской позиции, которое не имеет никакого отношения к политике.

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Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому порталу ВФокусе Mail. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также выразила уверенность в том, что Овечкину сойдет с рук открытая поддержка властей и войны, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) никак не отреагируют на скандал.

"Американцам все равно. Эту историю искусственно раздувает украинская сторона, преследуя свои цели. Тем, кто в США болеет за спорт, это вообще безразлично. Тем более у них спортсмены точно так же участвуют в предвыборных кампаниях – того или иного президента, той или иной партии. Это просто проявление гражданской позиции. Это все специально делается перед выборами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Украина пыталась раздуть эту историю – не получилось. И сейчас прозвучало два-три голоса", – сказала Журова.

Отметим, что в "Вашингтон Кэпиталз" нелепо высказались об участии Овечкина в ролике рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился совершенно аморальным высказыванием, оправдывая участие хоккеиста Александра Овечкина в агитации партии "Единая Россия", оскорбив тех, кто выступает против войны.

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