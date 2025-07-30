'Возбудил ли кого-то геноцид?' Валуев отметился мерзким наездом на МОК

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметился циничной критикой в адрес нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Депутата Государственной думы возмутила, что функционер не спешит допускать российский спортсменов к соревнованиям и Играм-2026.

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Об этом Валуев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт", позволив себе насмешливо высказываться о войнах. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который яро поддерживает вторжение России в Украину, нелепо назвал МОК и Ковентри несамостоятельными.

"Не стоит забывать яркий пример из сегодняшней действительности. Коснулись ли хоть одного израильского спортсмена события на Ближнем Востоке? Нет. Возбудил ли кого-то происходящий там геноцид? Нет. Даже разговоров об этом никто не ведет. Поэтому чего нам ждать от МОК? Это не субъектная организация, и текущую политику он начал задолго до СВО (так в РФ позорно называют захватническую войну против Украины. – Ред.). МОК только прикрывается спортом, занимаясь политическими и коммерческими вопросами", – сказал Валуев.

Накануне известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за слов Ковентри о допуске атлетов из РФ к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами "у Украины одна цель – чтобы нас не было" пожаловалась в МОК.

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