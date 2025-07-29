'Беспредел! Охамели!' В России взбесились из-за заявления МОК по допуску РФ к Олимпиаде-2026

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику после слов президентки Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри относительно допуска спортсменов из РФ к ОИ-2026. Функционерка, которая сменила на этом посту Томаса Баха, отметила, что представителей страны-агрессорки пустят на турнир на тех же условиях, что и к Играм-2024 в Париже.

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В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Тарасова в бешенстве начала продвигать традиционные кремлевские нарративы о якобы несправедливых санкциях в отношении РФ. Она набросилась с оскорблениями на МОК, обвинив организацию в политизации спорта, назвав беспределом, отказ от полноценного допуска россиян к Олимпиаде.

"Они совершают беспредел, безо всяких прав делают все, что хотят. Всегда было одно правило на Олимпиаду – страна посылает спортсменов и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах. Мы всю жизнь ездили на Олимпиады, всегда их выигрывали, все видели, как мы работаем там. А сейчас что за беспредел? Первый раз я не знаю, хочу ли, чтобы мы туда ехали, или нет. Сегодня у меня есть сомнения", – сказала Тарасова.

Отметим, что на Игры в Париже минувшим летом россиян допустили в так называемом нейтральном статусе и жесткими условиями, которые касаются отношения к Минобороны РФ, силовым структурам. В результате в столицу Франции отправились лишь 15 спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами "у Украины одна цель – чтобы нас не было" пожаловалась в МОК.

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